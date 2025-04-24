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«От года семьи – к веку семьи»: власти отметили рост популярности многодетности в России

«От года семьи – к веку семьи»: власти отметили рост популярности многодетности в России

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «От года семьи – к веку семьи», объединившая на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» более 400 ведущих экспертов в сфере демографической политики, представителей власти, общества и бизнеса.

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