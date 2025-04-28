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Уроженец Якутска устроил кровавую расправу в Паттайе из-за ревности

Уроженец Якутска устроил кровавую расправу в Паттайе из-за ревности

ЯКУТСК, 28 апреля, ФедералПресс. В Паттайе произошло жестокое убийство на почве ревности. По данным источника, 42-летний уроженец Якутска Денис Иванов, находящийся в стране нелегально, расправился с бывшим мужем своей возлюбленной.

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