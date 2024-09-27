Сервис получил от Роскомнадзора пять новых решений касательно работы на территории России. Над приложением нависла угроза блокировки.
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Сервис получил от Роскомнадзора пять новых решений касательно работы на территории России. Над приложением нависла угроза блокировки.