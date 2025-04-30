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Заявления Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне восхитили Симоньян

Заявления Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне восхитили Симоньян

Заявления Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне восхитили Симоньян Евгения КомароваВысказывание известного американского режиссёра Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне восхитило Маргариту Симоньян.

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