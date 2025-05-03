Минниханов – куратор узбекских промпарков, проверка перемирием и Тукай Розенбаума

Рустам Минниханов посетил Узбекистан с рабочим визитом, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, в Татарстане отметили День родного языка и день рождения Тукая, в Альметьевске провели конференцию к 75-летию «Татнефти», в Казани состоялась премьера фильма «Танкист»: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.