ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 марта 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать шестое марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1065=Величайшая трагедия Жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить=«В своих поступках нам следует согласовываться с волей Небес, а в наших словах — с сердцами людскими» = Всё, что направлено на самосовершенствование, по своим масштабам и нагрузкам незначительно, ничтожно="Всякое, хотя бы частичное осознание в Космическом процессе, - это уже большая победа Духа" = Вы должны любить таким образом, чтобы человек, которого вы любите, чувствовал себя свободным =Если оценки окружающих волнуют тебя больше, чем собственное мнение о себе, - у тебя проблемы=«Если ты не являешься частью решения — значит, являешься частью проблемы» = Есмь служение Богу и есмь совершенствование в Духе, и других задач для людей просто не может быть! =Женщина не с возрастом меняется, женщина меняется с мужчиной, на которого она равняется ="Здравомыслие или разум есть способность правильно рассуждать и отличать Истину от лжи" =«… и Создатель хочет из этой Планеты сделать Центр Эволюции Высшего Космического Разума» = Истинный мастер не тот, у кого больше учеников, а тот, кто сделает мастерами большинство из них=Личностное развитие - это одно из самых увлекательнейших, прекрасных и полезных занятий =Любой человек ценен для окружающих: его Жизнь является или примером, или предостережением= Мысль должна быть чётко очерченной, постоянной, устойчивой, определённой, неизменной =Навигация - это способность выставлять цели и самостоятельно достигать намеченное =Неверие правит Русью, мамоны последний парад! Она - непрошенная гостья, не русский на ней наряд! ="Ненавидящие вас - не победят, если вы не возненавидете их в ответ; но если вы поддадитесь ненависти, то погибнете" =Не сетуйте на плохую среду.