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Старые автоковрики вместо садовых дорожек: дешево, моются из шланга и сорняки не лезут

Старые автоковрики вместо садовых дорожек: дешево, моются из шланга и сорняки не лезут

Дешевые автоковрики используют не только по прямому назначению — из них получается ряд полезных вещей для дачи.

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