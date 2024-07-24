В ESET выявили три схемы мошенничества, нацеленных на игроков Hamster Kombat

Киберпреступники нацелились на пользователей популярной игры Hamster Kombat. Эксперты выявили вредоносное ПО, замаскированное под легитимные приложения для Android и Windows, сообщает Anti-Malware со ссылкой на ESET.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии