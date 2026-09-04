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В ГД предложили выплаты студенческим семьям, чьи дети не зачислены в детсад

В ГД предложили выплаты студенческим семьям, чьи дети не зачислены в детсад

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ разработали законопроект, которым предлагается обязать регионы ежемесячно выплачивать деньги студенческим семьям с детьми возрастом от двух месяцев, если они не могут посещать детский сад из-за отсутствия в нем мест.

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