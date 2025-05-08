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«Путин – военный преступник», «Россия обнаглела» - министр финансов и вице-президент США резко набросились на Кремль

«Путин – военный преступник», «Россия обнаглела» - министр финансов и вице-президент США резко набросились на Кремль

Пока Россия в одностороннем порядке начинает трехдневное перемирие к Дню Победы, американские политики пытаются навешать на нее всех собак.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Что Вэнс, что Бессент, это очередные хитровыделанные русофобские собачонки, которых лжец и подлец Трамп пригласил в свою овчарню, а лаять его собачонки умеют красиво и с удовольствием..., впрочем как и вся его псарня...
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14 час.
Evgeniy LeV
Россия, значит, запрашивает слишком много (с их слов) - это-то всего лишь, забрать своё. И поэтому ВВП военный преступник. А то что они губу раскатали и на Панамский канал, и на Канаду, и на Гренландию, и на сектор Газа, и на ... - это нормально, это совсем другое! Вот и возникает невольный вопрос - так кто же здесь &quot;военный преступник&quot; и захватчик?..
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13 час.
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