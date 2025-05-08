«Путин – военный преступник», «Россия обнаглела» - министр финансов и вице-президент США резко набросились на Кремль

Что Вэнс, что Бессент, это очередные хитровыделанные русофобские собачонки, которых лжец и подлец Трамп пригласил в свою овчарню, а лаять его собачонки умеют красиво и с удовольствием..., впрочем как и вся его псарня...

Evgeniy LeV

Россия, значит, запрашивает слишком много (с их слов) - это-то всего лишь, забрать своё. И поэтому ВВП военный преступник. А то что они губу раскатали и на Панамский канал, и на Канаду, и на Гренландию, и на сектор Газа, и на ... - это нормально, это совсем другое! Вот и возникает невольный вопрос - так кто же здесь "военный преступник" и захватчик?..