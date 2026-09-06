«Отнять сына у матери справедливо?»: Поплавская ответила защитникам мигрантов-убийц футболиста из Подмосковья

Телеканал "78" Резонансная история, из-за которой россияне переживали о возможной «излишней гуманности» к расправившимся над 20-летним иностранцам, завершилась приговором суда.
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А чего? Вполне логично? Давайте теперь и мы все деревней на головах у них попрыгаем. Я даже домик куплю в той деревне которой разрешат это сделать. Думаю я не один такой, так что местным властям в ту деревню придется и дорогу асфальтовую проложить и газификацию сделать на столько много жителей там вмиг окажется .
Ебанные азеры, как все эти пришлые твари задолбали, чувствуют себя здесь хозяевами жизни, а чинуши, судьи из ЕР им подметки лижут! Толерантность и политика нашего Президента! Все на благо пришлых тварей!
не выдворены из страны?! Почему Россия должна содержать родственников этих ублюдков?!
не выдвореныи
Судья не подавилась дармовым пловом?! Сколько ей»занесла» диаспора за такой «сладкий приговор»?! Почему все кишлаки родственников убийц не лишены гражданства РФ и с дактилоскопированием ( навсегда) не выдвореныиз
Выродков черножопых линчевать надо, жить суки не должны.
А где высылка ВСЕХ родственников???