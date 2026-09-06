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«Отнять сына у матери справедливо?»: Поплавская ответила защитникам мигрантов-убийц футболиста из Подмосковья

«Отнять сына у матери справедливо?»: Поплавская ответила защитникам мигрантов-убийц футболиста из Подмосковья

Телеканал "78" Резонансная история, из-за которой россияне переживали о возможной «излишней гуманности» к расправившимся над 20-летним иностранцам, завершилась приговором суда.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Буевич
Владимир Буевичизменено

А чего? Вполне логично? Давайте теперь и мы все деревней на головах у них попрыгаем. Я даже домик куплю в той деревне которой разрешат это сделать. Думаю я не один такой, так что местным властям в ту деревню придется и дорогу асфальтовую проложить и газификацию сделать на столько много жителей там вмиг окажется .

Профиль пользователя Игорь Ишмухаметов
Игорь Ишмухаметов

Ебанные азеры, как все эти пришлые твари задолбали, чувствуют себя здесь хозяевами жизни, а чинуши, судьи из ЕР им подметки лижут! Толерантность и политика нашего Президента! Все на благо пришлых тварей!

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Судья не подавилась дармовым пловом?! Сколько ей»занесла» диаспора за такой «сладкий приговор»?! Почему все кишлаки  родственников убийц не лишены гражданства РФ и с дактилоскопированием ( навсегда) не выдвореныиз