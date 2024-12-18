Политолог Бреммер: Орбан будет проводником идей Трампа в Европе

Основатель исследовательской и консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер предсказал премьер-министру Виктору Орбану роль проводника идей нового президента США Дональда Трампа в Европе.
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