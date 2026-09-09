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Воронежские новости

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Завтра похолодание до +12 ночью

Завтра похолодание до +12 ночью

Завтра температура неожиданно упадёт до +12 градусов ночью — готовь тёплые вещи!Сегодня, 9 сентября, столбики термометров покажут +20 градусов.

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