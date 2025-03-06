Пособие на детей в Подмосковье платят при доходе от 89 760 за расчетный период

Жителям Московской области разъяснили правила назначения единого пособия в 2025 году.С 2025 года в Подмосковье изменились правила назначения единого пособия семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам.
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