В Британии признали, что фактически исчерпали оружие для передачи Украине

У Лондона нет такого количества военной техники, в которой нуждается киевский режим. Об этом в эфире подкаста «Милитарный» заявил профессор оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».