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В Британии признали, что фактически исчерпали оружие для передачи Украине

В Британии признали, что фактически исчерпали оружие для передачи Украине

У Лондона нет такого количества военной техники, в которой нуждается киевский режим. Об этом в эфире подкаста «Милитарный» заявил профессор оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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