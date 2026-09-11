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FiNE NEWS

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Что запрещено инспектору ГАИ при проверке документов

Остановка сотрудником ГАИ часто вызывает у водителей беспокойство. Инспектор говорит уверенно, а водитель порой соглашается со всем, чтобы быстрее завершить проверку.

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