Times of Israel: Израиль готов освободить 287 палестинских подростков

Основная часть из 300 палестинских заключенных, которые будут освобождены Израилем в рамках договоренности с представителями радикального палестинского движения ХАМАС, состоит из подростков, которым еще не исполнилось 18 лет.
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