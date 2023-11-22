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Times of Israel: Израиль готов освободить 287 палестинских подростков

Times of Israel: Израиль готов освободить 287 палестинских подростков

Основная часть из 300 палестинских заключенных, которые будут освобождены Израилем в рамках договоренности с представителями радикального палестинского движения ХАМАС, состоит из подростков, которым еще не исполнилось 18 лет.

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