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Царьград

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Депутат Нилов предлагает продлить выплаты на детей до 18 лет

Депутат Нилов предлагает продлить выплаты на детей до 18 лет

Депутат Ярослав Нилов предложил ввести ежемесячные выплаты для малоимущих семей на детей вплоть до их совершеннолетия.

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Комментарии
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Ага! Алкашня-родитилям будет радость! Квасить можно будет до восемнадцати лет ребенка;! Государство на пропой подкинет!
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