HR-директор Прокушева: закон запрещает не предоставлять отпуск два года подряд

По Трудовому кодексу ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней. Перенести его на следующий рабочий год можно только в исключительных случаях: например, если отсутствие человека может нарушить нормальную работу команды.
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