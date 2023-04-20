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«Солнцепёки» выжигают врага на фронте у Авдеевки (ВИДЕО)

«Солнцепёки» выжигают врага на фронте у Авдеевки (ВИДЕО)

Тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» выжигают врага на фронте у Авдеевки. Экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» наносят удары с закрытых позиций по укреплениям ВСУ в тёмное время суток для того, чтобы затруднить обнаружение боевой машины с вражеских БПЛА.

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