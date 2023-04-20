«Солнцепёки» выжигают врага на фронте у Авдеевки (ВИДЕО)

Тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» выжигают врага на фронте у Авдеевки. Экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» наносят удары с закрытых позиций по укреплениям ВСУ в тёмное время суток для того, чтобы затруднить обнаружение боевой машины с вражеских БПЛА.