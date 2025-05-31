Местные власти организуют перевозку тяжело пострадавших после ЧП с поездом

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз Пострадавшим в результате схода с рельсов поезда в Брянской области помогут, при необходимости им организуют перевозку санавиацией в Москву, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
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