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Петербургский дневник

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Местные власти организуют перевозку тяжело пострадавших после ЧП с поездом

Местные власти организуют перевозку тяжело пострадавших после ЧП с поездом

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз Пострадавшим в результате схода с рельсов поезда в Брянской области помогут, при необходимости им организуют перевозку санавиацией в Москву, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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