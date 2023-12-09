ТАСС: 90% дронов-камикадзе ВСУ в районе Артемовска не достигают своей цели

Порядка 90% FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица") Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигают своей целив районе Артемовска в связи с перепадом высот и работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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