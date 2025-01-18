Продажи элитной жилой недвижимости выросли в Москве

Объем сделок за минувший год в столице достиг 5 тысяч. Это связано с увеличением предложения и сокращением возможностей по выводу капитала за рубеж у состоятельных россиян В Москве 2024 год стал рекордным по количеству сделок в сегменте премиум-жилья за последние пять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)