Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

17 подписчиков

Продажи элитной жилой недвижимости выросли в Москве

Продажи элитной жилой недвижимости выросли в Москве

Объем сделок за минувший год в столице достиг 5 тысяч. Это связано с увеличением предложения и сокращением возможностей по выводу капитала за рубеж у состоятельных россиян В Москве 2024 год стал рекордным по количеству сделок в сегменте премиум-жилья за последние пять лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх