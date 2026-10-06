Онищенко: предельный детородный возраст женщин составляет 60 лет

Женщина при определенных условиях способна оставаться фертильной до 60 лет. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
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