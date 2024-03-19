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ИЗВЕСТИЯ iz

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Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном «в конце недели»

Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном «в конце недели»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче ряда приграничных поселений, то в конце недели может начаться война.

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