Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном «в конце недели»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче ряда приграничных поселений, то в конце недели может начаться война.
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