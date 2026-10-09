Кнайсль заявила, что европейские страны могут начать войну против России

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль допустила, что европейские столицы могут решиться на начало войны против России.
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