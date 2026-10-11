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Пуговицы годятся не только для одежды: что сделать вместе с ребенком из накопившейся фурнитуры

Пуговицы годятся не только для одежды: что сделать вместе с ребенком из накопившейся фурнитуры

Если накопилось множество запасных пуговиц, не нужно ждать случая, когда они пригодятся. Лучше пустить фурнитуру в дело и смастерить вместе с ребенком полезную поделку или элемент декора.

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