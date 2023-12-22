«Самовар» на уране: как на ЛАЭС производят препараты для лечения рака

Достижения атомной энергетики на службе отечественной медицины. На Ленинградской АЭС ведут разработку одного из самых востребованных химических элементов, который помогает в диагностике и лечении онкологических заболеваний.
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