Не стало Паши Техника: боролся за жизнь до последнего – врачи рассказали о диагнозе и обстоятельствах смерти Ольга БезродняяПаша Техник, один из ярчайших представителей российского рэпа, ушел из жизни 4 апреля 2025 года.