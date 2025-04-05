Не стало Паши Техника: боролся за жизнь до последнего – врачи рассказали о диагнозе и обстоятельствах смерти Ольга БезродняяПаша Техник, один из ярчайших представителей российского рэпа, ушел из жизни 4 апреля 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии