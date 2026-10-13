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Царьград

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Приставы выдворили из Петербурга 6,5 тыс. мигрантов с начала 2026 года

Приставы выдворили из Петербурга 6,5 тыс. мигрантов с начала 2026 года

С начала 2026 года судебные приставы Петербурга препроводили в аэропорт Пулково почти 6,5 тыс. иностранцев, которым предписали покинуть Россию за нарушения миграционного законодательства.

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