Приставы выдворили из Петербурга 6,5 тыс. мигрантов с начала 2026 года

С начала 2026 года судебные приставы Петербурга препроводили в аэропорт Пулково почти 6,5 тыс. иностранцев, которым предписали покинуть Россию за нарушения миграционного законодательства.
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