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Кнайсль: НАТО избавляется от просроченных снарядов на Украине, как в Югославии

Кнайсль: НАТО избавляется от просроченных снарядов на Украине, как в Югославии

НАТО с помощью Украины избавляется от просроченных боеприпасов, так же альянс делал это и в случае  с Югославией, сказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках работы над фильмом «Белград» телеканала «Россия 1».

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