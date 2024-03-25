Кнайсль: НАТО избавляется от просроченных снарядов на Украине, как в Югославии

НАТО с помощью Украины избавляется от просроченных боеприпасов, так же альянс делал это и в случае с Югославией, сказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках работы над фильмом «Белград» телеканала «Россия 1».