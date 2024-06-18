Мирошник: Инициативу Путина по Украине обсуждали в кулуарах форума в Швейцарии

Российский посол по особым поручениям Родион Мирошник выразил уверенность, что новые предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта обсуждались детально в кулуарах во время встречи в Швейцарии.
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