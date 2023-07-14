Сегодня украинский парламент проголосовал за перенос ряда праздников на новые даты. Рождество на Украине официально перенесли на 25 декабря, отныне украинцы будут праздновать вместе с христианами западной традиции (католиками, протестантами и т.
Сегодня украинский парламент проголосовал за перенос ряда праздников на новые даты. Рождество на Украине официально перенесли на 25 декабря, отныне украинцы будут праздновать вместе с христианами западной традиции (католиками, протестантами и т.
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