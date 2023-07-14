Русская весна

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Рождество на Украине официально перенесли на 25 декабря

Рождество на Украине официально перенесли на 25 декабря

Сегодня украинский парламент проголосовал за перенос ряда праздников на новые даты. Рождество на Украине официально перенесли на 25 декабря, отныне украинцы будут праздновать вместе с христианами западной традиции (католиками, протестантами и т.

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