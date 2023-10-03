Троих бойцов «Азова» осудили на 22 года за обстрел из минометов жилых домов

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 22 годам тюрьмы троих военнослужащих украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявших из минометов жилые дома.
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