Стас Пьеха резко ответил на критику лишнего веса фразой «жру, сколько хочу»

Российский певец Стас Пьеха резко отреагировал на критику лишнего веса фразой «жру, сколько хочу». Ответ хейтерам он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии