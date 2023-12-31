Брат якутского скульптора слепил дракона из навоза, продолжив семейную традицию

Житель села Уолба в Якутии Иннокентий Боппосов слепил из коровьего навоза символ нового 2024 года — дракона, продолжив семейную традицию по изготовлению календарных животных из экскрементов, которую долгие годы соблюдал его брат Михаил.
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