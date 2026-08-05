ЦБ: В России число хищений через банкоматы выросло более чем в 76 раз

В России зафиксирован резкий рост мошенничеств с использованием банкоматов. Согласно данным Банка России, во втором квартале 2026 года злоумышленники совершили около 1,7 тысячи подобных операций, что превышает количество за весь предыдущий год.
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