Первую в Беларуси дистанционную роботическую простатэктомию провели 60-летнему мужчине с локализованным раком предстательной железы: хирурги управляли комплексом удаленно из Минской областной клинической больницы, а пациент находился в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.