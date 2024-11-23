Депутат Фетисов назвал случайностью перелом ноги у Овечкина

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью Sport24 заявил, что капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину случайно сломали ногу.
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