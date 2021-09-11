Швырев, Киряков и Айрапетян в заявке «Кайрата Москвы»

Представлена окончательная заявка «Кайрата Москвы» на ФНЛ-2 сезона 2021-22 годов.ФК «Кайрат-Москва» (Москва, Россия)Вратари № 1 Динмухаммед Жомарт (2000); № 13 Илья Иванов (2005, Россия); № 41 Вадим Ульянов (2001, Россия);Защитники № 2 Егор Ткаченко (2003); № 3 Роман Кватания (2000, Россия); № 4 Дамир Касабулат (2002); № 5 Лев Кургин (2002); № 14 Равиль Ибрагимов (2000); № 23 Сергей Киряков (1998, Россия);Полузащитники № 6 Ваагн Айрапетян (1997, Армения); № 8 Рустам Эмиров (2000); № 9 Антон Крачковский (2002, Россия); № 17 Данияр Алимжан (2001); № 18 Дархан Меделхан (2001); № 19 Сергей Пряхин (2002, Россия); № 20 Андрей Савинов (2002, Россия); № 22 Алибек Жумабек (2002);Нападающие № 7 Айбар Абдулла (2002); № 10 Вячеслав Швырев (2001); № 11 Байжан Маделхан (2002); № 15 Денис Митрофанов (2002); № 16 Ален Айманов (2002); № 21 Никита Мацхарашвили (1999, Россия); Главный тренер: Евгений Коструб (1982, Казахстан).
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