Новейшие технологии в Новоуральском технологическом институте

В Новоуральском технологическом институте НИЯУ МИФИ, на базе которого действует местное отделение Свердловского РО СоюзМаш России, состоялось торжественное открытие лаборатории искусственного интеллекта, вычислительных систем и сетей.
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