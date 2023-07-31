Токаев доигрался? Двойные стандарты Казахстана сыграли с ним злую шутку

Уважаемые казахи,если есть здравый ум ваших головах,то вы не пойдёте на поклон Америке и Западу как Украина,Молдавия,Грузия и все наши республики бывшие.Хотите перейти к Европейским ценностям,переходите,но не Трошин нашу Россию потому,что здесь живёт ваш казахский народ столько лет со своими семьями,их устраивает.Не надо делать зла,а то может и вам вернутся.Не надо людей русских Гнать со своей страны,даже прибалты этого не делают.Останьтесь такими верными друзьями к России как и были.Бог вас за это наградит.

лина любимцева

Точно. Пока США не сотворят то же самое, что сотворили с Украиной и Грузией - не успокоятся. США проявляют интерес к среднеазиатским республикам не с целью их развивать, продвигать, справедливо и честно сотрудничать с ними. Они это делают для того, чтобы настропалить их против России и развязать там войну. ЕСЛИ К ТЕБЕ ПРИБЛИЖАЮТСЯ США - ЗНАЙ: они пришли к тебе ВОЕВАТЬ!! Может с тобой. А может ТОБОЮ!! Больше им от тебя ничего не нуджо...