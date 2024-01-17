Мать Акинфеева о вызове сына в основную команду ЦСКА: конечно, я испугалась

Ирина Акинфеева, мать голкипера и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева рассказала о своих эмоциях, которые испытала в тот момент, когда ей сообщили, что тренер Валерий Газзаев в 2002 году начал привлекать ее сына в основную команду армейского клуба.