Мать Акинфеева о вызове сына в основную команду ЦСКА: конечно, я испугалась

Ирина Акинфеева, мать голкипера и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева рассказала о своих эмоциях, которые испытала в тот момент, когда ей сообщили, что тренер Валерий Газзаев в 2002 году начал привлекать ее сына в основную команду армейского клуба.
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