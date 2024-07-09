В Калининградской области сотрудники полиции и общественники посетили пришкольный лагерь

Сотрудники ОМВД России «Багратионовский» совместно с председателем Общественного совета при ОМВД Евгенией Степкиной в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» посетили ребят из летнего пришкольного лагеря МБОУ «Средняя школа г.
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