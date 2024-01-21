Средство для похудения и укрепления иммунитета: полезные свойства лимона

Лимон часто называют идеальным продуктом для укрепления иммунитета. В чём секрет этого кислого цитруса? Не гонись за аскорбинкой Напитки с лимоном, мёдом и имбирём рекомендуются при простуде, стрессе, для похудения и поддержания здоровья кожи.
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