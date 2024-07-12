Байден считает гипотетические удары ВСУ по Москве бессмысленными

ВАШИНГТОН, 12 июля, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что гипотетические атаки ВСУ на Москву и Кремль не имели бы смысла, Вашингтон «краткосрочно» разрешил Киеву наносить удары вглубь России.
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