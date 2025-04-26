Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +20°, дождь• Севастополь: +16°, пасмурно• Ялта: +16°, дождь• Алушта: +16°, дождь• Евпатория: +16°, облачно• Саки: +17°, дождь• Бахчисарай: +19°, дождь• Джанкой: +22°, дождь с грозой• Судак: +15°, дождь• Феодосия: +15°, облачноЧитать подробнее>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии