Два юриста SEC покинули должности из-за дела о криптовалютном проекте DEBT Box

После наложения санкций на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) федеральным судьей и выражения критики регулятора за "грубое злоупотребление" властью в деле, касающемся криптовалют, два юриста этой организации подали в отставку.
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