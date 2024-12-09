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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о жесте Грина: «Он не Стеф Карри, но получилась достойная пародия»

Форвард «Уорриорз» показал жест фирменный жест Стефена Карри «Night, Night» после данка в концовке встречи.

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