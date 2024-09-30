Суд арестовал активы Мартиросяна по делу генерала Кузнецова на 50 млн рублей

Суд в Москве наложил арест на недвижимость предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, который является одним из фигурантов уголовного дела о взятке экс-начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.