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Суд арестовал активы Мартиросяна по делу генерала Кузнецова на 50 млн рублей

Суд арестовал активы Мартиросяна по делу генерала Кузнецова на 50 млн рублей

Суд в Москве наложил арест на недвижимость предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, который является одним из фигурантов уголовного дела о взятке экс-начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.

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